Het incident gebeurde even voor middernacht op de Admiraal Helfrichstraat, vlakbij het Mercatorplein waar Marokkaanse voetbalsupporters feest aan het vieren waren nadat Marokko zich kwalificeerde voor het WK voetbal volgende zomer in Rusland.

Het slachtoffer is met spoed naar ziekenhuis gebracht. De politie heeft even later een persoon aangehouden. Wat de toedracht van de steekpartij was is niet bekend. De politie onderzoekt het incident.