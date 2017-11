'Nog twee verdachten opgepakt Nepalese misbruikzaak'

Vrijdag werd in Nepal een 75-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van kindermisbruik en het vervaardigen van kinderpornografie. Hierover stelt Terre des Hommes: "Dat laatste deed hij niet alleen, maar met drie andere Nederlanders, van wie er inmiddels één in Amsterdam is opgepakt."

Naast de 75-jarige verdachte arresteerde de politie in Nederland nog een 46-jarige man. Of de twee personen naar wie Terre des Hommes verwijst al zijn aangehouden, is niet bekend.

De politie liet vrijdag weten diverse woningen te hebben doorzocht en meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Een woordvoerder van het OM zei zaterdag niet te kunnen bevestigen dat er meer verdachten zijn. ''Maar wij sluiten niet uit dat dit binnenkort anders is."