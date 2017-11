Stem achter telefonische tijdmelding overleden

Wie het nummer 002, later 06-8002 belde, om precies te weten hoe laat het was, hoorde steevast de tekst "bij de volgende toon is het...". Daarna volgde, op tien seconden nauwkeurig, het juiste uur, de juiste minuut en het aantal seconden.

De telefonische tijdmelding was met tot zelfs 60 miljoen belletjes per jaar decennialang het op een na meest gekozen telefoonnummer in Nederland. Alleen de telefonische inlichtingendienst (008) waar informatie wordt gegeven over telefoonnummers, werd vaker gebeld: 68 miljoen keer in 1991.

De telefonische tijdmelding bestaat overigens nog steeds (0900-8002) met al 25 jaar lang oud-nieuwslezeres Joke van Diessen als vaste stem.

Willy Brill maakte vanaf de jaren vijftig naam als stemactrice en regisseur van hoorspelen op de radio. Ook vertaalde ze literaire werken van Joodse auteurs als Abraham Sutzkever en Sholem Aleichem uit het Jiddisch in het Nederlands. Ze werkte tot op hoge leeftijd aan (online)vertalingen.