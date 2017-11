Twee jaar cel geëist tegen terrorismeverdachte uit Eindhoven

De 24-jarige A. werd vorig jaar augustus in Eindhoven aangehouden. Hij trok de aandacht omdat hij met een bivakmuts op door de stad reed.

Na zijn aanhouding verklaarde hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) dat hij niet geloofde in het Nederlandse rechtssysteem en geïnteresseerd was geraakt in de radicale islam. Bij doorzoeking van zijn huis werd onder meer propagandamateriaal van de terroristische groepering Islamitische Staat gevonden.

''De verdachte heeft een strafblad met eerdere bedreigingen van publieke personen en straatroven. Hij is verstandelijk beperkt, heeft een contactstoornis en is gefascineerd door wapens en geweld", aldus het OM. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat door gedragsdeskundigen, daarom is tbs geëist.