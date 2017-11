Kabinet trekt onder voorwaarden 550 miljoen uit voor Sint Maarten

Dat maakte het kabinet vrijdag na afloop van de ministerraad bekend.

Voor Sint Maarten geldt dat het eilandbestuur wel eerst akkoord moet gaan met de voorwaarden die Nederland aan de hulp stelt. Zo wil Nederland op het eiland dat in september van dit jaar werd getroffen door de verwoestende orkaan Irma, de grenscontroles overnemen en een integriteitskamer instellen. De integriteitskamer moet erop toezien dat het geld uit het hulpfonds op een verantwoorde wijze wordt besteed en corruptie wordt voorkomen.

Hoewel het kabinet zo snel mogelijk wil beginnen met de wederopbouw, gaat er nog geen geld richting Sint Maarten. "Er wordt voorlopig niets overgemaakt", zei premier Mark Rutte vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Eerst moeten de voorwaarden geaccepteerd worden.

Politieke crisis

De afgelopen weken is er veel onzekerheid ontstaan over het hulpfonds. Premier William Marlin wilde niet akkoord gaan met de voorwaarden en werd door het parlement van het eiland afgezet. Als laatste daad schreef Marlin nieuwe verkiezingen uit, waarna onduidelijk werd welk kabinet akkoord zou moeten gaan met de integriteitskamer en grenscontroles.

Wat het kabinet betreft maakt het niet uit welk kabinet er zit, zolang de parlementsleden zich achter de voorwaarden scharen. De 550 miljoen euro zal ook niet worden overgemaakt naar de regering van Sint Maarten, maar door Nederland worden overgemaakt naar projecten.

Ook zal het bedrag in tranches worden overgemaakt en vinden er tussentijdse evaluaties plaats om te kijken of het geld goed besteed wordt en of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Nieuwe verkiezingen

Op 8 januari zijn er nieuwe verkiezingen gepland. De vraag is of die stembusgang kan doorgaan, omdat het eiland grotendeels nog in puin ligt. "Je kunt je afvragen hoe je stembureaus gaat neerzetten op een verwoest eiland", zei Rutte.

Of de verkiezingen op de geplande datum zullen doorgaan, wordt waarschijnlijk na het weekend bekend gemaakt. Het kabinet gaat in gesprek met de gouverneur van Sint Maarten om te kijken of het praktisch en juridisch mogelijk is om de inwoners van Sint Maarten naar de stembus te sturen