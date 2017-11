600 kilo cocaïne aangetroffen in loods Den Hoorn

Er zijn drie verdachten aangehouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Twee van de verdachten waren aanwezig in de loods aan de Vrij Harnasch. Het gaat om een 48-jarige Hagenaar en een 50-jarige man uit Bussum. Tevens werd in een woning in Den Haag een 43-jarige Hagenaar aangehouden.

De politie was de loods op het spoor gekomen in een lopend onderzoek. De drugs heeft een straatwaarde van 16 miljoen euro.

Rotterdam

Nederland is volgens Europees onderzoek een belangrijk doorvoerland voor drugs. Zo komt een kwart van de cocaïne in Europa via Nederlandse havens binnen.

Ook in Rotterdam is vrijdag drugs aangetroffen. De douane heeft in de haven een container afkomstig uit Brazilië een partij van 400 kilo cocaïne ontdekt. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De container uit Santos was geladen met metaal waartussen de partij drugs met een straatwaarde van 8 miljoen euro verstopt zat.