OM eist jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen verdachte (14) doden Romy

De zitting vond achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte minderjarig is.

De jongen had al eerder bekend Romy te hebben gedood en misbruikt. Het lichaam van het 14-jarige meisje werd in juni gevonden in een sloot in Achterveld. Ze kwam niet thuis van school, maar was nog niet als vermist opgegeven. Romy kende de jongen van school. Ze zaten beiden op een school voor kinderen met gedragsproblemen.

De officier van justitie is van mening dat de verdachte Romy heeft omgebracht om te voorkomen dat hij zou worden gepakt voor de verkrachting. Ook heeft hij haar in het water gegooid, telefoongegevens gewist en geprobeerd een alibi te regelen.

De politie kwam de verdachte op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen al snel op het spoor. Daarnaast appte Romy vlak voor ze vermist werd haar vrienden, waarin ze aangaf dat de verdachte met haar mee wilde fietsen maar dat ze hem "eng" vond.

Straf

De maximale straf voor een 14-jarige volgens het jeugdstrafrecht is één jaar. Jeugd-tbs, oftwel de PIJ-maatregel, staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Die maatregel kan maximaal zeven jaar duren en daarna eventueel worden overgezet in tbs met dwangverpleging.

Uit onderzoek komt naar voren dat de jongen complexe problemen heeft, waaruit blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Savannah

De verdwijning en dood van Romy zorgden voor grote ophef. Vooral ook omdat vrijwel gelijktijdig de 14-jarige Savannah uit het nabijgelegen Bunschoten verdween. Haar lichaam werd enkele dagen later gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch zit hiervoor vast.