Landelijk Platform Slavernijverleden heeft kritiek op nieuwe Piet in Amsterdam

Dit is volgens het LPS symbool voor de koloniale onderdrukking van de vroegere wereldmacht, schrijft het in een brief aan de Amsterdamse raad. Dit melden Het Parool en NOS.

Het platform zegt blij te zijn met de afschaffing van Zwarte Piet in de stad, maar vindt de metamorfose "het ene kwaad voor het andere kwaad inruilen".

De bijna vierhonderd Pieten die meedoen aan de Amsterdamse sinterklaasintocht krijgen een compleet nieuw uiterlijk, werd eerder deze week bekend. Met nieuwe felgekleurde pakken en pruiken van halflang, donkerbruin golvend haar, krijgen ze het uiterlijk van Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw.

Discussie

De organisatie achter de intocht meldt aan NU.nl verbaasd en een beetje triest te zijn. "We zijn op geen enkele manier benaderd door het Landelijk Platform. Al sinds 2014 zijn we bezig met het verwijderen van racistische uitingen."

De Piet krijgt dit jaar roetvegen bij de intocht. Volgens de organisatie is de traditionele Piet voorbij en is met de nieuwe Piet de zwartepietendiscussie voor de stad beëindigd. Hun uitgangspunt is om het sinterklaasfeest "voor alle kinderen in Amsterdam te vieren, ongeacht afkomst".