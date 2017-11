Michael P. wil meewerken aan onderzoek naar geestelijke gezondheid

Dit bevestigt zijn advocaat Niels Dorrestein aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. De rechter-commissaris gebood vorige maand een onderzoek in het PBC.

De 27-jarige verdachte zat eerder een straf uit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010. Destijds weigerde hij mee te werken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gezondheid, waardoor hij geen tbs kreeg opgelegd. Volgens de advocaat zal zijn cliënt zich nu echter coöperatief opstellen.

De resultaten van het onderzoek van het PBC zullen een paar maanden op zich laten wachten, meldde justitie eerder. De verdachte verschijnt op 10 januari voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro formazitting.

Zeewolde

De 27-jarige P. wordt door justitie ervan verdacht Anne te hebben verkracht en gedood. De Utrechtse vrouw was dertien dagen vermist toen haar lichaam, op aanwijzing van de verdachte, in een natuurgebied in Zeewolde werd aangetroffen. Het is niet bekend of de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.

De politie kwam de man op het spoor nadat DNA op de jas van Anne naar hem leidde. Het kledingstuk werd tijdens een zoektocht naar de vrouw aangetroffen in Huis ter Heide. Ook zijn er bloedsporen van de vrouw gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had, meldde het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Kliniek

De verdachte had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Hier werkte hij aan zijn terugkeer in de maatschappij.

Omdat na zijn aanhouding veel vragen zijn gerezen over zijn bewegingsruimte en over de situatie in de kliniek, doen Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek. Volgens Altrecht Aventurijn wordt het rapport hiervan "binnen afzienbare tijd" verwacht.