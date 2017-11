Iraanse verzetsgroep eist opheldering over doodschieten leider in Den Haag

Zijn identiteit is donderdag kort na de middag door de Haagse politie bevestigd. De politie kan niets zeggen over berichten dat het slachtoffer al eerder doelwit zou zijn geweest.

Het schietincident gebeurde rond 17.00 uur woensdagmiddag. Er werd een man aangehouden die zich bij de afzetting verdacht ophield en daarna wegrende. Hij is na een korte achtervolging aangehouden.

Veiligheid

In een verklaring op de website ahwazona.net wordt ''een dringend onderzoek geëist naar de omstandigheden van de zaak''. Verder wordt gevraagd ''om te voorzien in de nodige veiligheid voor alle Ahwazi-vluchtelingen op Nederlands grondgebied."

Buurtbewoners die daar behoefte aan hebben kunnen donderdag hun verhalen delen na de moord op Nissi (52). De gemeente en de stichting Voor Welzijn hebben daartoe een bijeenkomst georganiseerd in Buurtcentrum Bezuidenhout-West. Deze is van 16.00 tot 18.00 uur.

De ASMLA strijdt voor onafhankelijkheid van de provincie Khoezistan (Ahwaz), die in het westen van Iran tegen de Iraakse grens ligt. Nissi was in 1999 een van de oprichters van de beweging. De rebellen worden door de Iraanse regering gezien als een terroristische organisatie.

Bomaanslagen

In Iran pleegde de ASM het afgelopen anderhalf decennium meerdere bomaanslagen, waarbij vele tientallen doden en honderden gewonden vielen. In het begin van dit jaar claimde de beweging twee pijpleidingen in Iran te hebben opgeblazen. Dat werd door de Iraanse regering ontkend.

De Iraanse ambassade was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.