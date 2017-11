Nederland wil ondanks politieke crisis doorpakken met hulp Sint Maarten

Dat zei hij donderdagavond in het debat over de begroting Koninkrijksrelaties.

Knops stelt wel dat het eilandbestuur de voorwaarden van Nederland voor het leveren van hulp accepteert.

Zo wil Nederland op het eiland - dat in september van dit jaar werd getroffen door de verwoestende orkaan Irma - de grenscontroles overnemen en een integriteitskamer instellen. De integriteitskamer moet erop toezien dat het geld uit het hulpfonds op een verantwoorde wijze wordt besteed en corruptie wordt voorkomen.

Marlin

De vorige premier William Marlin wilde niet met deze voorwaarden akkoord gaan, waarna het parlement het vertrouwen in hem opzegde. Marlin stapte op en schreef direct nieuwe verkiezingen uit die in januari gepland staan.

Knops heeft echter geen zin om te wachten tot een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Wat hem betreft kan ook een demissionair of interim-kabinet hierover besluiten, zolang de voorwaarden worden geaccepteerd. Mocht er na de verkiezingen een nieuw kabinet komen die de voorwaarden verwerpt, dan schort hij de hulp weer op.

"Ik wil aan de slag, aan de slag voor de bewoners van Sint Maarten”, aldus Knops.

Verkiezingen

Het is nog maar de vraag of de verkiezingen wel kunnen doorgaan. De voorzitter van het centrale stembureau van het eiland heeft gewaarschuwd dat het niet klaar is voor een stembusgang. Het eiland ligt nog in puin, er is geen adressenbestand en nieuwe partijen kunnen zich niet organiseren en aanmelden.

De VVD wil dat Nederland ingrijpt en de verkiezingen uitstelt, maar de staatssecretaris vindt het nog te vroeg voor zo'n "buitengewoon zware maatregel''.

Hij heeft zorgen over de verkiezingen en of die wel open en eerlijk verlopen. Of hij de verkiezingen gaat uitstellen, wilde hij nog niet zeggen. Hij laat zich komend weekeinde eerst bijpraten over de stand van zaken door de gouverneur van Sint Maarten.