Inwoners Vlaardingen moeten water koken voor consumptie om bacterie

In één wijk in de buurgemeente Maassluis is de bacterie ook aangetroffen in het water.

E.colibacteriën zijn over het algemeen onschuldig en komen voor in de darmen van iedereen. Maar bepaalde varianten kunnen darmklachten en- infecties veroorzaken. Een woordvoerder van Evides kon niet direct zeggen welke variant in het water is gevonden.

Het drinkwaterbedrijf benadrukt wel dat de bacteriën in ''hele lage aantallen'' zijn aangetroffen. Tot nog toe heeft Evides geen signalen ontvangen over mensen die ziek zijn geworden, maar kan ook niet uitsluiten dat mensen water met de ongewenste bacterie hebben binnengekregen.

De bacterie werd ontdekt tijdens routineonderzoek. Evides vermoedt dat de bacterie door werkzaamheden in de waterleiding terecht is gekomen. Zolang het onduidelijk is waar dat precies is gebeurd, schrapt het bedrijf voorlopig alle geplande onderhoudswerkzaamheden aan het waternet.

Koken

Evides raadt aan bij het koken een fluitketel of pan te gebruiken. ''Water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen, check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat." Het kookadvies geldt ook voor drinkwater voor huisdieren.

Evides probeert de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. ''Het advies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het water in Vlaardingen volledig betrouwbaar is'', geeft het bedrijf gebruikers mee. Het kookadvies geldt niet voor andere delen van het voorzieningsgebied. Het water is wel direct bruikbaar om mee te (af)wassen en douchen.

Om Vlaardingers te waarschuwen heeft de veiligheidsregio een zogeheten NL-Alert verstuurd, een bericht dat mensen op hun mobiele telefoon ontvangen.

Ondertussen is in Vlaardingen water in flessen in sommige winkels al uitverkocht. Daardoor zijn er twee extra vrachtwagens vol flessen water op weg naar de Zuid-Hollandse stad.