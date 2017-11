Enige tijd verkeersinfarct rond Amsterdam door ongeluk op A10

Omdat het verkeer richting Amsterdam werd omgeleid, ontstonden ook op andere snelwegen lange files. Volgens de Verkeers Informatie Dienst (VID) stond om 9.00 uur 17 kilometer file op de A1 vanaf Naarden.

Op de A10 zelf stond op dat moment 11 kilometer file vanaf Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan, en was het door omrijders ook drukker bij het knooppunt Coenplein. Ook de A10 West stond het muurvast over een lengte van 13 kilometer. Verkeer richting Amsterdam vanuit Amersfoort werd omgeleid via de A9.

De voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren zijn inmiddels geborgen, en de hoofdrijbaan werd rond 9.50 uur weer vrijgegeven.

Mist

Automobilisten moesten woensdagochtend ook rekening houden met plaatselijk dichte mist. Het KNMI gaf een waarschuwing af voor automobilisten in het midden, zuiden en westen van het land, en gaf tijdelijk code geel af. Vooral in Zuid-Holland, Utrecht en de Betuwe was woensdag in de vroege ochtend sprake van beperkt zicht op de wegen.

Op sommige snelwegen bleven volgens de VID de spitsstroken dicht, omdat ze bij mist door de camera's van Rijkswaterstaat niet in de gaten gehouden kunnen worden. De files zijn daardoor langer dan normaal.

Weer

In de ochtend in het zuidoosten wat regen vallen en elders is het ook vrij bewolkt. 's Middags blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt in het westen de zon soms door. Het wordt dan zo'n 8 graden. De wind is zwak en wordt geleidelijk noordelijk.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 10°C 3°C ZW 3 Vrijdag 12°C 8°C W 4 Zaterdag 11°C 6°C W 4 Zondag 7°C 5°C NW 4 Maandag 9°C 5°C NW 4