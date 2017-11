Grote politieactie tegen synthetische drugs in Zuid-Nederland

Gemeentes waren ook betrokken bij deze zogeheten Operatie Impact, evenals de Belastingdienst, douane, marechaussee en andere organisaties. Met deze gezamenlijke aanpak wil de overheid de drugscriminaliteit en de netwerken daaromheen in de drie zuidelijke provincies - inclusief Zeeland - verstoren en tegengaan.

Dinsdag waren er invallen in onder meer Waspik, Tilburg, Mariahout en Weert. Ook in België zijn op verzoek van de Nederlandse justitie invallen gedaan. Daarbij zijn grondstoffen en materialen aangetroffen die worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs.

Vijf mannen zijn aangehouden, van wie drie in België. Ook zijn vier vuurwapens aangetroffen en 850 patronen. Verder zijn twee auto´s een camper, een boot en contant geld in beslag genomen. In België zijn in Wuustwezel en Hoogstraten drie wietplantages ontmanteld.

De productie van synthetische drugs is gevaarlijk. Soms staan de drugslabs midden in een woonwijk. Vorige week nog werden in Kaatsheuvel twee doden gevonden bij een woonhuis, waar in de garage een amfetamine-lab was opgezet. Bovendien dumpen de criminelen het giftige afval vaak ergens in de natuur met schadelijke gevolgen voor mens, dier en de grond. Het opruimen van het spul kost veel geld.