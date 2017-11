Jos van Rey houdt onschuld vol in hoger beroep corruptiezaak

Justitie ziet er iets anders in: de relatie tussen Van Rey en medeverdachte Piet van Pol werd gekenmerkt door belangenverstrengeling.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Van Rey (72) van corruptie, verkiezingsfraude en witwassen. Van Pol (74) staat met zijn vriend Van Rey terecht voor de omkopingsfeiten

De rechtbank legde Van Rey vorig jaar een taakstraf van 240 uur op, na een eis van twee jaar gevangenisstraf. Omdat het de straf veel te laag vond, tekende het OM hoger beroep aan, Van Rey deed dat vervolgens ook. Van Pol kreeg een taakstraf van honderd uur. Tegen hem was eveneens twee jaar cel geëist. Ook in zijn zaak heeft het OM hoger beroep ingesteld.

Verkiesbaar

Van Rey was voor de VVD onder meer raadslid en wethouder in Roermond, lid van Provinciale Staten in Limburg en lid van de Eerste en Tweede Kamer. De VVD heeft hem uit de partij gezet. In maart van dit jaar maakte Van Rey bekend dat hij in 2018 opnieuw verkiesbaar is voor de gemeenteraad van Roermond. Van Rey is lijstduwer voor de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR).

Dinsdag besprak het hof een reeks feiten met Van Rey en Van Pol die volgens het OM als corruptie kunnen worden gekwalificeerd. Het gaat daarbij om onder meer vakanties naar Saint Tropez, bezoeken aan vastgoedbeurzen in binnen- en buitenland, diverse stedentrips en uitjes naar WK-voetbalwedstrijden in Duitsland.

Beide verdachten betoogden voor het hof dat er aan die activiteiten niets was dat het daglicht niet kon verdragen. Van Rey zei dat hij zich altijd aan de geldende gedragscode heeft gehouden en nooit een geheim heeft gemaakt van zijn vriendschap met zakenman Van Pol.

Het proces in hoger beroep wordt woensdag voortgezet. Het OM hoopt op 14 november de strafeis te kunnen formuleren. De uitspraak van het hof staat gepland op 20 december.