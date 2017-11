Medewerker kinderopvang in De Bilt bekent zeven gevallen van ontucht

''Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ben opgelucht dat ik mijn verhaal kan gaan vertellen tegen de politie. Ik wil zo wat onrust wegnemen bij de ouders en in de maatschappij en enkele nuances aanbrengen'', zei de verdachte dinsdag tijdens de eerste korte zitting in zijn strafzaak.

Zijn advocaat Chris Hesen vertelde na afloop dat Bart C. tot dusver de ontucht met twee meisjes heeft toegegeven en een vergelijkbare verklaring wil afleggen over de meest recente beschuldigingen.

De officier van justitie beschuldigt de ex-medewerker van een buitenschoolse opvang van ontucht met in totaal zeven meisjes in de leeftijd tussen vier en tien jaar, plus het tonen van zijn geslachtsdeel aan een achtste slachtoffer.

Misbruik

De 28-jarige C. werd in eerste instantie verdacht van ontucht met twee zusjes. De politie kwam hem op het spoor nadat de ouders concrete signalen van misbruik van hun kinderen hadden ontvangen. De verdachte legde hier een bekennende verklaring over af. Het ging om één incident van misbruik.

Na het bekend worden van de aanhouding melden meer ouders zich bij politie over verdachte situaties met betrekking tot de betreffende medewerker en hun kinderen. "Gesprekken hierover met de zedenrecherche leidden tot vier nieuwe aangiften", aldus het OM.

De ontuchtgevallen vonden plaats in de periode tussen 1 januari 2016 en 8 augustus 2017.