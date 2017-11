Haagse politiemol gaat in hoger beroep

Ook mag hij negen jaar lang geen publiek ambt bekleden.

De rechtbank vond bewezen dat de ex-hoofdagent in 2016 informatie over hennepkwekerijen uit de politiesystemen had gehaald en doorverkocht aan zijn vriend Yassine H. Ook hij werd veroordeeld, evenals twee handlangers. Zowel H. als één medeverdachte vecht eveneens hun straf aan.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist tegen A. Zijn advocaat had gepleit voor een veel lagere straf, zoals een werkstraf, zodat hij niet terug de cel in hoefde. Ze benadrukte in haar pleidooi dat A. spijt had betuigd en zijn verantwoordelijkheid had genomen.