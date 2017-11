Politie onderzoekt munitie na ontploffen patroon tijdens training

Niemand raakte gewond, maar de politie ziet na het incident voldoende reden om de munitie die door alle agenten wordt gebruikt te onderzoeken. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De kleine explosie vond plaats na het ontladen van het wapen van een van de ME-ers. De patroon viel op de grond en kwam tot ontbranding. Delen van de patroon kwamen vervolgens terecht in de beschermende kleding van een agent.

"Dit is zeer zeldzaam en heel raar", meldt een woordvoerder van de politie. Volgens de politie zijn er landelijk de afgelopen dertig jaar maximaal een handvol van dergelijke incidenten geweest.

Onderzoek

De Amsterdamse ME maakt gebruik van dezelfde munitie als de rest van de agenten in Nederland. Vijftien patronen worden op het lichaam meegedragen, vijftien patronen zitten in het wapen.

In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de handelingen die de ME-er heeft uitgevoerd, als wel het technische aspect. Het is nog niet bekend hoe lang het in beslag zal nemen.

Vakbond

De politievakbond ACP dringt aan op acute actie. "We willen snel duidelijkheid, omdat veertigduizend agenten met de munitie lopen", aldus een woordvoerder. "Het onderzoek moet geen maanden duren. In deze situaties geldt: een incident is al te veel."