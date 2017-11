DNA-verwantschapsonderzoek in cold case moord Zaanse vrouw 1992

De politie meldt dinsdag dat de benaderde mannen geen verdachte zijn in deze 25 jaar oude moordzaak, maar mogelijk wel familie van de dader.

Milica van Doorn werd in juni 1992 dood aangetroffen in een vijver in de wijk Kogerveld in Zaandam. Ze bleek verkracht en daarna vermoord. Omdat getuigen destijds verklaarden dat ze een man met een Turks uiterlijk hebben zien fietsen, wordt nu alsnog gepoogd via een verwantschapsonderzoek de zaak tot klaarheid te brengen.

Volgens de politie is het "zeer aannemelijk" dat de verdachte destijds in de Zaanse wijk Kogerveld woonde. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het DNA-spoor dat is aangetroffen, vrijwel zeker afkomstig is van een man met Turkse voorvaders.

Wangslijmvlies

De doelgroep van het DNA-verwantschapsonderzoek hebben Turkse voorvaders en woonden in 1992 in Kogerveld, of hebben familie die daar toen woonden. De mannen die meewerken staat DNA-materiaal af in de vorm van wangslijm. Dat wordt met een wattenstaafje afgenomen en geanonimiseerd naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd.

Het verwantschapsonderzoek kan een startpunt vormen voor verder onderzoek naar de moordenaar. Het afgenomen DNA-materiaal wordt na de vergelijking vernietigd, aldus politie en OM.

AVRO's Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond eveneens aandacht aan dit coldcase-onderzoek.