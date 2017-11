'Nederlandse fiscus liet Procter & Gamble 676 miljoen dollar onbelast wegsluizen'

Dat meldt Trouw dinsdag op basis van onderzoek naar de Paradise Papers, de verzamelnaam voor 13,4 miljoen documenten en e-mails over belastingparadijzen. De gegevens werden gelekt aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, dat ze via internationaal journalistencollectief ICIJ met media over de hele wereld deelde.

Procter & Gamble (P&G) is een van de grootste leveranciers van huishoudelijke en verzorgingsproducten ter wereld. In Nederland is P&G onder andere bekend van merken zoals Gillette, Pampers, Always en Oral-B.

Het gaat om een beslissing, een zogeheten ruling, door een lokale inspecteur op het Rotterdamse kantoor van de Belastingdienst in 2008. Volgens de regels moet een dergelijke grote beslissing worden voorgelegd aan een speciaal team van rulingspecialisten.

De Belastingdienst erkent tegenover de krant dat het besluit niet voldeed aan de eigen regels. De fiscus kan niet verklaren waarom dit gebeurde en weet ook niet of lokale inspecteurs vaker buiten de regels om afspraken maken met multinationals.

Rulings

De laatste jaren zijn de rulings regelmatig bekritiseerd. De Belastingdienst houdt de inhoud van de overeenkomsten geheim, waardoor de Tweede Kamer niet kan controleren wat er precies met de bedrijven wordt afgesproken.

Opeenvolgende staatssecretarissen wilden echter niet van de rulings af, omdat die het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker zouden maken om zich in Nederland te vestigen.

Wel moeten de rulings voldoen aan strenge voorwaarden. Toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën stuurde eerder dit jaar een standaardopmaak voor de rulings naar de Kamer. Vereisten daarvoor zijn onder andere een omschrijving van de wereldwijde structuur van het bedrijf, een handtekening van een tweede inspecteur en een lijst van voorwaarden waaraan het bedrijf dient te voldoen om te voorkomen dat de ruling nietig wordt verklaard.

Twee kantjes

Trouw heeft het document met de afspraak met P&G in handen. Volgens Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht, lijkt dat totaal niet op de voorbeeldrulings die door Wiebes naar de Tweede Kamer werden gestuurd.

Het betreft een brief van twee kantjes op briefpapier van belastingadviesbureau PricewaterhouseCoopers, waarin alleen wordt verwezen naar een telefoongesprek met de Rotterdamse inspecteur. De overige vereiste gegevens, voorwaarden en tweede handtekening ontbreken.

Van de Streek wijst er ook op dat de Belastingdienst niet heeft voldaan aan een andere wettelijke eis. De fiscus diende de manier waarop de wet werd uitgelegd in de afspraak met P&G direct openbaar te maken, maar deed dit pas eind 2009, anderhalf jaar later, naar aanleiding van Kamervragen.