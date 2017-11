Eerste officiële vorstdag van najaar 2017 gemeten

Naarmate de nacht vorderde vroor het in het hele land op grote schaal aan de grond, met temperaturen tussen -0,5 en -4 graden, meldt Weeronline.

Normaal gesproken valt de eerste officiële vorstdag, waarop er op het hoofdweerstation in De Bilt vorst wordt gemeten, enkele weken na de eerste lokale vorst. Dit jaar vonden beide in dezelfde nacht plaats. De eerste lokale vorst werd gemeten in Woensdrecht. Gemiddeld valt de eerste officiële vorstdag in het begin van november.

Mist

Het verkeer moet in de nacht van maandag op dinsdag en in de ochtend op verschillende plaatsen rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vooral in het oosten en midden van het land komen lokaal mistbanken voor. Ook kunnen bruggen, vooral fietsbruggen, glad zijn door rijp.

Op de meeste plekken lost de mist in de loop van de ochtend op.