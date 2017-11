Eerste vorst van het najaar gemeten

In de nacht van maandag op dinsdag wordt het volgens Weeronline nog kouder met op gewone meethoogte circa 0 graden aan de kust tot 3 graden onder nul in het binnenland. Aan de grond vriest het dan in bijna het hele land 1 tot 5 graden. Weeronline waarschuwt regionaal voor dichte mist.

In de nacht van zondag op maandag was er op veel plaatsen al sprake van nachtvorst op 10 cm hoogte. In Eindhoven en Deelen werd de laagste temperatuur gemeten met 1,8 graden onder nul.

Rijkswaterstaat meldt dat er voor het eerst in het seizoen stroowagens op pad zijn. In de regio Twente worden op- en afritten gestrooid.

Temperatuur