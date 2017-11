Klaas Otto blijft voorlopig vastzitten

Otto (49) zit al zestien maanden in voorarrest, op verdenking van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. In augustus werd hij overgeplaatst naar een speciale, extra-beveiligde afdeling van de gevangenis in Vught. Aanleiding hiervoor was het vermoeden dat Otto vanuit zijn cel in Middelburg een aanslag beraamde op de officier van justitie in zijn strafzaak.

Volgens Otto’s advocaten is van die verdenking niets overgebleven. Niettemin zit hij nog steeds vast op de afdeling voor zogeheten beheersproblematische gedetineerden. Een inhumaan regime, aldus Otto, waarin de regels strenger zijn dan op de terroristenafdeling.

De rechtbank zag geen aanleiding hierin in te grijpen. Volgens Otto is hij het slachtoffer van negatieve beeldvorming, waardoor zijn voorarrest telkens wordt opgerekt.

Zwaar genoeg

De rechtbank, die zitting hield in de beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam, oordeelde dat de verdenkingen zwaar genoeg zijn om Otto voorlopig nog achter slot en grendel te houden. Van een opschorting van het voorarrest kon wat de rechtbank betreft ook geen sprake zijn.

Otto werd eerder onder voorwaarden op vrije voeten gesteld, maar hield zich toen niet aan de afspraken. Vier dagen later zat hij weer vast. De rechtbank achtte het risico te groot dat Otto zich opnieuw niet aan de voorwaarden zou houden.

De inhoudelijk behandeling van de zaak tegen Otto staat gepland voor maart 2018.