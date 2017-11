Politie houdt voortvluchtige schutter Groningen aan

De 20-jarige Azim A. is in een woning aan de Duindoornstraat in Groningen aangehouden. Dit meldt de politie maandag.

Volgens RTV Noord gaat het om een vrijwel verlaten studentenflat waar nog een paar studenten wonen.

In de woning waren op dat moment nog twee mensen aanwezig. Zij zijn ook opgepakt. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht, aldus de agenten.

Bij het schietincident raakte in de nacht van 14 op 15 oktober een 21-jarige man uit Groningen ernstig gewond. Hij is permanent verlamd aan zijn onderlichaam. De politie vermoedt dat het slachtoffer willekeurig is gekozen.

Twee verdachten van negentien en twintig jaar waren eerder al aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Zij zijn op dit moment op vrije voeten, omdat na onderzoek bleek dat zij de bewuste avond niet geschoten hebben. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog wat hen ten laste kan worden gelegd.