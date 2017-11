Verdachte (18) ontucht met kleuter mag onderzoek in vrijheid afwachten

Hij blijft wel verdachte, aldus de politie. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. Daarom wordt gesproken met het meisje en mogelijke getuigen.

De verdachte verblijft in het belang van alle betrokkenen tijdelijk elders. De politie wil verder niets over de zaak kwijt.

Het incident zou zijn gebeurd bij voetbalclub SES Langenboom. De jongen is geen lid van die vereniging. Op de site zegt de vereniging: ''Zolang niet duidelijk is wat er gebeurd is kunnen we hier geen verdere uitlatingen over doen."