NS sluit toegangspoortjes op Utrecht Centraal

Volgens de NS is de eerste ochtendspits met de gesloten toegangspoortjes zonder problemen verlopen. De NS had extra mensen ingezet om reizigers te helpen en vragen te beantwoorden.

''Het was druk", zegt een woordvoerder. "Maar we merkten dat veel forenzen gewend zijn aan gesloten poortjes. Voor de meesten was het ook geen verrassing. De extra mensen die zijn ingezet blijven wel de hele dag beschikbaar voor vragen.''

Zwartrijders

De NS heeft sinds 2014 al op 71 stations de toegangspoortjes gesloten. Het resultaat is minder zwartrijders, minder agressie in de trein en een verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers. ''Ook vergeten reizigers op stations met poortjes niet om in of uit te checken", zegt de NS.

Wie iemand op het perron wil uitzwaaien, iets wil halen bij een van de winkels of het station wil oversteken, kan zonder kosten binnen het uur weer uitchecken. Passanten kunnen ook gebruik maken van de passage zonder poortjes naast de stationshal.

Wegens werkzaamheden gaat deze passage eind november enkele weken dicht. Als alternatief wordt een tijdelijke speciale passantenpoort ingericht.

Amsterdam

Later dit jaar gaan ook de toegangspoortjes op Amsterdam Centraal dicht. In Rotterdam zijn de poortjes al in mei 2015 gesloten. Wanneer de twee grote NS-stations in Den Haag hun poortjes sluiten, is nog niet bekend.