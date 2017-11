Dode en gewonde bij schietpartij bij nachtclub in Best

Bij een schietpartij in de Brabantse plaats Best is in de nacht van zondag op maandag een 33-jarige man uit Den Bosch om het leven gekomen, een man uit dezelfde woonplaats van 34 jaar raakte lichtgewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De dader was maandagochtend nog spoorloos.