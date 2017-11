Flats aan Siersteenlaan enkele uren ontruimd wegens 'vreemde lucht'

De politie heeft echter niet kunnen vaststellen wat de geur heeft veroorzaakt. Rond 22.30 uur werd de flat weer vrijgegeven en konden bewoners terugkeren naar hun woning.

De ontruiming betrof alle 22 woningen. De bewoners werden tijdelijk ondergebracht in een nabij gelegen verzorgingshuis. Enkele mensen met klachten over prikkelende luchtwegen zijn onderzocht in ambulances.

Volgens een woordvoerder van de brandweer betrof het een "vreemde, penetrante, scherpe lucht", die door meerdere bewoners in het portaal van de flat is geroken. De brandweer stelde via eerste metingen vast dat het geen gaslucht betrof. Ook speciale meetapparatuur van een adviseur op het gebied van gevaarlijke stoffen heeft niets gemeten. De geur is ook verdwenen, aldus de woordvoerder.