'200 miljoen schade door asbest in straalmiddel van bedrijf Dordrecht'

''Een megabedrag, dit kunnen we vergelijken met andere sectoren waar vogelgriep of het eierenschandaal in hetzelfde rijtje staan, aldus Okke Spruijt, directeur van de branchevereniging tegen EenVandaag.

Het bedrijf in Dordrecht leverde het reinigingsmiddel aan zo'n 140 bedrijven. Volgens EenVandaag ligt bij veel bedrijven de productie geheel of gedeeltelijk stil maar moet wel het loon van ongeveer 2.200 mensen worden doorbetaald. De schade kan nog hoger uitvallen, want die personele gevolgen zijn nog niet meegerekend.

Begin oktober begon Eurogrit een grote terugroep-actie omdat er asbest in het straalgrit zit en sindsdien adviseert het bedrijf klanten om het spul niet meer te gebruiken. Hoeveel mensen mogelijk met de kankerverwekkende stof in aanraking zijn gekomen kan het bedrijf niet zeggen.