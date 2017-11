Belgen kijken mee bij rampenoefening Calamiteitenhospitaal in Utrecht

Defensie en het Universitair Medisch Centrum Utrecht bootsen daar de medische opvang na als gevolg van een imaginaire gasexplosie met 150 gewonden in het Centraal Militair Hospitaal.

De Belgische en Luxemburgse belangstelling vloeit voort uit de aanslagen in Brussel in maart vorig jaar, toen daar 35 mensen om het leven kwamen en circa 270 mensen gewond raakten bij aanslagen in een metrostation en de luchthaven Zaventem.

Bij de aanslagen bleek dat een goed gecoördineerde medische opvang na een ramp of aanslag ontbrak. Het Calamiteitenhospitaal in Utrecht geldt als Europees voorbeeld in medische noodsituaties, zegt de commandant Calamiteitenhospitaal, kapitein Ingelise Nieuwenhuijse.

Oefening

Aan de oefening 'Danger Close' deden naar schatting vijfhonderd mensen mee, onder wie behalve medisch personeel van UMC Utrecht en Defensie ook medewerkers van het Rode Kruis en acteurs die de rol van slachtoffers spelen. Rond 13.30 uur werden de laatste pseudo-patiënten binnengebracht.

De verzorging van de patiënten is tijdens de oefening goed verlopen, aldus Nieuwenhuijse. Wel bleek dat patiënten niet alleen via de centrale ambulancehal werden binnengebracht, maar dat door de hectiek ook via andere wegen mensen het Calamiteitenhospitaal binnenkwamen. Hoewel daarop was gerekend, is dat volgens de commandant een aandachtspunt.

Het Calamiteitenhospitaal heeft tweehonderd bedden en kan binnen een half uur na opening slachtoffers opvangen. Voor noodsituaties zijn twaalf intensivecareplekken en drie operatiekamers beschikbaar.