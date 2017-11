OM onderzoekt gebruik chroom-6 in NS-werkplaats Tilburg

"We onderzoeken of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek", zegt een OM-woordvoerer zaterdag naar aanleiding van berichtgeving in het Brabants Dagblad.

De krant concludeert dat de gemeente Tilburg en het onderhoudsbedrijf van de NS nalatig zijn geweest en de gezondheid van honderden werklozen op het spel hebben gezet.

Werklozen

Ruim achthonderd mensen werden als werkloze door de gemeente aan de slag gezet. In de werkplaats werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat zeer waarschijnlijk chroom-6 dat is vrijgekomen tijdens de werkzaamheden.

Er werden nauwelijks beschermingsmaatregelen getroffen en signalen over de gevaren werden genegeerd, aldus het Brabants Dagblad.

De Tilburgse wethouder Erik de Ridder zegt zaterdag dat de berichten het belang onderstrepen van een onafhankelijk onderzoek dat de gemeente op dit moment laat uitvoeren naar de werkomstandigheden en de gevaren op de NS-werkplaats. De resultaten worden in augustus volgend jaar verwacht.