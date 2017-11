Robert M. stuurde vanuit gevangenis brief naar advocaat slachtoffers

Dat meldt De Volkskrant zaterdag na een onderzoek van anderhalf jaar. De krant ontving eerder zelf een brief van M., gericht aan advocatenkantoor V&K.

Robert M. werd in 2013 veroordeeld tot een straf van negentien jaar met tbs nadat hij werd opgepakt wegens het langdurig misbruiken van tientallen kinderen en het maken en verspreiden van kinderporno.

M. mag eigenlijk alleen brieven schrijven aan zijn advocaat. Toch is het een journalist van De Volkskrant gelukt om in de gevangenis een ontmoeting met M. te regelen en hem te spreken. De journalist werd aangemeld als relatie en verder niet gecontroleerd. Uit navraag bij zijn advocaat blijkt M. ook te mogen bellen.

Ouders

"Veel van mijn cliënten vinden het, voorzichtig uitgedrukt, uitermate storend dat Robert M. hen, nu zelfs via de media, blijft benaderen", reageert Korver in de krant. "Juist bij een gedetineerde als Robert M. mag de maatschappij een maximale vorm van controle verwachten. Daar is ernstig in tekortgeschoten."

Justitie reageert in de krant geschrokken en zegt dat het toezicht aangescherpt moet worden. "Het bezoek van de journalist aan M. had voorkomen moeten worden en we betreuren het dat hij de media en de advocaat van de slachtoffers heeft kunnen benaderen."

In 2016 was al duidelijk geworden dat M. contact had met de buitenwereld. Hij had de redactie van Trouw een brief geschreven, maar die werd ongeopend teruggestuurd. Advocaat Korver vindt het 'onbestaanbaar' dat Justitie daarna het contact van M. met de buitenwereld niet verder heeft gecontroleerd.