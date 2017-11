Geweldsdelicten Blerick staan los van elkaar

Politie en justitie zien geen directe verbanden tussen daders en slachtoffers, bleek uit overleg vrijdagavond tussen Openbaar Ministerie (OM), politie en burgemeester Antoin Scholten.

Eerder vrijdag werd een tweede verdachte aangehouden van de fatale schietpartij van woensdag. De 21-jarige man uit Tegelen die woensdag als verdachte werd opgepakt blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris heeft zijn voorlopige hechtenis vrijdag verlengd.

Etnische achtergronden

Ook eerdere schietpartijen dit jaar in het stadsdeel Blerick zouden er los staan. "Daders en slachtoffers hebben diverse etnische achtergronden en bewegen of bewogen zich in verschillende netwerken zonder direct verband", aldus de gemeente Venlo in een verklaring.

Meerdere daders en slachtoffers hebben of hadden banden met de drugswereld en zijn bekend bij de politie. Over Köksal wordt in verband met het politieonderzoek nog geen uitspraak gedaan, benadrukt de gemeente. De recente schietpartijen hoeven volgens OM en politie ook niet altijd met de drugsscene te maken te hebben. Ze kunnen in de relationele of familiaire sfeer liggen.

Betrokkenheid

Van de vrijdag aangehouden verdachte wordt nog onderzocht wat zijn mogelijke betrokkenheid is bij de schietpartij. Hij is volgens de politie niet een van de twee verdachten naar wie nog gezocht wordt. Hun identiteit is bij de politie bekend. Ook internationaal wordt naar hen gezocht.

Zaterdag wordt bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sectie verricht op het lichaam van Köksal. Na zijn dood bekogelden woedende jongeren de politie, die op zoek was naar verdachten. De mobiele eenheid moest er aan te pas komen om de orde te herstellen.