Zoekactie vermiste man (50) uit Soest levert niets op

De 50-jarige man uit Soest is sinds dinsdag verdwenen. Hij was vanaf huis vertrokken in zijn witte auto. Die werd gevonden in de buurt waar deze middag is gezocht.

Het is nog steeds een raadsel waar de man is en wat er met hem is gebeurd. Het rechercheonderzoek en de zoekacties in de bossen hebben tot nu toe geen informatie opgeleverd.

De politie heeft geen aanwijzingen of sporen gevonden die wijzen op een misdrijf. Er is nu geen andere locatie waarvan wordt vermoed dat hij daar is. Er is dan ook nog geen nieuwe zoekactie gepland. De politie zegt nog steeds rekening te houden met ''alle scenario's''.