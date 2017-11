Twee doden in tuin Kaatsheuvel, drugslab in pand aangetroffen

Twee mannen zijn vrijdagmiddag om het leven gekomen in de achtertuin van een huis in het Noord-Brabantse Kaatsheuvel (Noord-Brabant). Twee andere mannen moesten naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen. In een garage in de tuin was een amfetamine-laboratorium ingericht.