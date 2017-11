Kliniek kijkt kritisch naar verloven na vragen rond vrijheden Michael P.

"Het gebeuren heeft diepe sporen getrokken in onze organisatie", laat de instelling vrijdag weten.

Hoewel het beoordelen van verlofaanvragen altijd een zorgvuldig proces is volgens Altrecht Aventurijn, wordt voortaan wel extra kritisch gekeken. Verloven die al zijn toegekend, zullen niet worden ingetrokken.

De patiënten die in de instelling behandeld worden, hebben last van verschillende psychiatrische stoornissen als schizofrenie, verslavingsziektes en autismespectrum-stoornissen. Er wordt gemiddeld tachtig patiënten zorg geboden, hiervan heeft iets meer dan de helft een justiële maatregel opgelegd gekregen.

De misdrijven van de huidige patiënten worden vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. In het algemeen gaat het om geweldsdelicten (van licht tot zwaar), zedendelicten, vermogensdelicten en combinaties daarvan.

Onderzoek

Sinds de bekendmaking van P.'s mogelijke betrokkenheid bij de dood van Anne, zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de verdachte en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. De man zat eerder een straf uit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010.

Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen daarom momenteel onderzoek. Volgens Altrecht Aventurijn wordt het rapport "binnen afzienbare tijd" verwacht.

De kliniek zal zich uiteindelijk volledig van het terrein verwijderen. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet duidelijk.

Anne

De 25-jarige Anne vertrok op 29 september vanuit Utrecht voor een fietstocht. De vrouw was hierna dertien dagen lang spoorloos. Haar lichaam werd op 13 oktober in een natuurgebied in Zeewolde aangetroffen, op aanwijzing van P.

De man staat op 10 januari voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro formazitting.