OM eist opnieuw 18 miljoen van Willem Holleeder in ontnemingszaak

Het bedrag is gelijk aan de ontnemingsstraf die Holleeder vorig jaar zomer aan zijn broek kreeg van de rechtbank in Haarlem en waartegen hij in beroep ging.

Het gaat voornamelijk om gelden die de 'topcrimineel' zou hebben verdiend met de afpersing van de in 2004 geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra.Voor de afpersing is Holleeder eind 2007 veroordeeld.

''Ik ben het er niet mee eens", zei Holleeder vrijdag tegen de voorzitter van het gerechtshof op de vraag waarom hij in beroep is gegaan. ''Verder zeg ik liever niets. Ik heb nog een andere zaak lopen. Alles wat ik zeg, krijgt een weerwoord van mijn zus Astrid in de media."

Paarlberg

Zijn raadsman Stijn Franken vindt dat het OM bij zijn cliënt aan het verkeerde adres is. De afpersing staat weliswaar vast, maar de gelden zijn door Endstra steeds rechtstreeks overgemaakt aan de voor zijn rol eveneens veroordeelde vastgoedman Jan-Dirk Paarlberg, betoogde hij. ''Holleeder heeft zelf nog geen seconde de beschikking gehad over ook maar één eurocent ervan. Hij heeft er geen moment voordeel van gehad."

Volgens de aanklager heeft Paarlberg het geld voor Holleeder echter bewaard en hebben ze het gezamenlijk witgewassen.''Holleeder had constructies nodig om te verhullen dat hij zelf de begunstigde was. Dat je het dan niet op je eigen bankrekening laat storten, is logisch." Hij vond dat vaststaat dat Holleeder zeggenschap heeft gehad over het geld. ''Ook dat is voordeel."

Uitspraak

Het hof heeft de uitspraak gepland op 30 november, maar vrijdag bleek dat het onduidelijk is of het die dag daadwerkelijk arrest wijst. Volgende week vrijdag staat de ontnemingszaak van Paarlberg op de rol, maar diens raadslieden hebben zich op het laatste moment teruggetrokken en hun opvolger heeft gevraagd om aanhouding.

Omdat het hof door de samenhang belang hecht aan ''een correct totaalbeeld", wordt de uitspraak in de zaak van Holleeder mogelijk uitgesteld.