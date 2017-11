Ontploffing Delft waarbij man om het leven kwam mogelijk misdrijf

De man was een medewerker van woningcorporatie Vidomes en was in de leegstaande woning voor werkzaamheden. Aanvankelijk werd aangenomen dat het een gasexplosie was, maar uit sporenonderzoek blijkt dat dat niet het geval is.

De dodelijke explosie vond plaats in hetzelfde huis waarvan de bewoner in 2015 slachtoffer werd van een aanslag, bevestigt de politie een bericht van Omroep West. De bewoner raakte gewond door een ontploffing toen hij vuilnis buiten zette. Destijds werd een verdachte aangehouden, maar die werd niet veroordeeld.

De woningcorporatie zegt in een reactie dat dit alles "natuurlijk een grote impact op onze collega's" heeft. "We zijn geschrokken en het raakt ons enorm", aldus een woordvoerster. "De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Als het nodig is, nemen we passende maatregelen."

De precieze oorzaak van de explosie van afgelopen woensdag wordt nog onderzocht.