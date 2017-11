Sint Maarten eind januari naar stembus voor nieuwe regering

Het parlement van Sint Maarten, de Staten, heeft donderdag het vertrouwen opgezegd in premier William Marlin. De parlementariërs gaan akkoord met alle voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor miljoenen euro's aan hulpgeld in de nasleep van orkaan Irma. Hierna vroeg Marlin om ontbinding van de regering.

De afzetting van Marlin volgde op moties van wantrouwen tegen zes van de zeven ministers in zijn kabinet, inclusief de premier. Die maakten een einde aan de poging van Marlin om een 'nationale regering' te vormen, die hij op woensdag aankondigde.

De verwachte volgende stappen zijn dat de Raad van Ministers van Sint Maarten het parlement ontbindt en vervroegde verkiezingen uitschrijft, meldt de lokale krant The Daily Herald.

Nu de Staten de Nederlandse voorwaarden voor de oprichting van een noodfonds voor de wederopbouw van Sint Maarten heeft geaccepteerd, zal er naar verwachting 200 tot 300 miljoen euro worden vrijgemaakt.

De twee voorwaarden die Nederland heeft verbonden aan het noodfonds zijn de oprichting van een integriteitskamer en overname van de grenscontrole door Nederlandse marechaussees.

Weigering

Premier Marlin weigerde daar tot afgelopen weekend mee akkoord te gaan. Daarop keerden vanuit de coalitie parlementariërs zich van hem af en werd een nieuwe meerderheid gevormd, die het wel eens is met de voorwaarden.

De premier kreeg ook veel kritiek vanuit de bevolking van het eiland, die door de politieke complicaties langer op financiële hulp heeft moeten wachten. Sint Maarten werd op 6 september zwaar getroffen door orkaan Irma.

Marlin voelde zich onder druk gezet en gaf afgelopen maandag per brief aan Den Haag aan dat hij akkoord gaat met de voorwaarden. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) was dat schrijven echter niet ondubbelzinnig genoeg.

Knops reageert nu wel positief, maar volgens hem is door de politieke crisis die op het eiland is ontstaan "veel onduidelijkheid".

"We weten even niet wat er gaat gebeuren. Ik ga me op de situatie beraden", zegt Knops. Het is afwachten of een nieuwe regering de motie van het parlement gaat uitvoeren.