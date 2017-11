Opnieuw onrustig in Venlose stadsdeel Blerick in nasleep schietpartij

De man uit Blerick werd woensdagmiddag op straat vlakbij een basisschool volgens buurtbewoners in een kogelregen doodgeschoten. Na de fatale schietpartij bekogelden woedende inwoners de aanwezige politie met stenen en hout, waarop de mobiele eenheid de menigte met lange latten uiteendreef.

Er is donderdag veel politie op straat. Tientallen verontruste bewoners spraken in het Venlose stadhuis met locoburgemeester Stephan Satijn. "Ik heb goed naar hen geluisterd", zei Satijn na afloop. "Dit wil je niet in een wijk waar kinderen rondlopen."

Verdachten

De politie liet donderdagmiddag tijdens een persconferentie weten dat het om een drugsgerelateerd misdrijf gaat, en dat er nog wordt gezocht naar twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de schietpartij. Woensdag arresteerde de politie al een 21-jarige man uit Tegelen op verdenking van betrokkenheid bij de moord, die inmiddels wordt onderzocht door een team van twintig rechercheurs.

De gemeente Venlo beraadt zich donderdag hoe de problemen in de wijk het best kunnen worden aangepakt. Ook heeft de gemeente de al langer bestaande contacten met vertegenwoordigers van de wijk geïntensiveerd, aldus een woordvoerder. "Het incident heeft een hevige impact op de buurt gehad", zei hij. "De mensen zijn enorm geschrokken."

Tweede moord

Vrijdag praat burgemeester Antoin Scholten met vertegenwoordigers van justitie en politie. Het was de tweede liquidatie in Blerick in korte tijd. Eind augustus werd in Blerick de 44-jarige Kemal Zengin op straat voor zijn woning doodgeschoten. In die zaak is nog geen verdachte opgepakt. Scholten liet donderdag weten dat de incidenten los van elkaar staan.

Op 20 oktober vielen twee gewonden bij een schietpartij aan de Sint Willebrordstraat in Venlo. De daarbij betrokken 43-jarige man en 50-jarige man, beiden uit Venlo, zitten nog steeds vast.