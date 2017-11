Defensie roept slachtoffers misstanden op zich te melden

''Onacceptabel. Ik las het artikel en de rillingen gingen over mijn rug. Dit is niet Defensie waardig", zei Visser. Volgens haar wordt de zaak verder onderzocht en zijn er ook al maatregelen genomen. Er is een aanklacht bij de marechaussee ingediend.

De drie (ex-)militairen die in het artikel van de krant hun verhaal doen ''verdienen alle ondersteuning die ze nu nodig hebben want dit is iets wat je niemand toewenst". Als dit soort zaken zich voordoen moeten slachtoffers zich melden en moet er opgetreden worden, aldus Visser.

Verboden

Ook het CDA wil opheldering over misstanden in het leger. ''Dit is zeer zorgelijk", laat Hanke Bruins Slot van de coalitiepartij weten.

De drie militairen zouden van Defensie niet met derden over de zaak hebben mogen spreken. ''Dit moet ook tot op de bodem worden uitgezocht. Zwijgcontracten zijn verwerpelijk en uit den boze", aldus Bruins Slot.

De PvdA wil dat ontgroeningen bij militairen verboden worden. Lilianne Ploumen zegt namens de partij: "Het dient geen enkel doel, het is een creëren van een vals groepsgevoel." Zij vindt dat het Openbaar Ministerie meer eigenstandig onderzoek moet doen naar dit soort incidenten.

Vakbonden

De vakbonden sluiten zich aan bij de roep om een verbod. "Inwijdingsrituelen bij militairen moeten onmiddellijk stoppen", zegt voorzitter Anne-Marie Snels van de vakbond AFMP.

''Het is niet de eerste keer dat het mis gaat. Militairen moeten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen, die rituelen moeten daarom onmiddellijk stoppen.'' Snels vindt ook dat er veel harder moeten worden opgetreden tegen de daders. ''Ik heb begrepen dat degenen die hier achter zitten, werden overgeplaatst. Maar ze hadden hiervoor gestraft worden. Ze konden nu op een andere plek er gewoon mee doorgaan.''

Ook de militaire vakbond VBM wil af van de rituelen. ''Het is een zwaar en intensief beroep waarvoor iemand zo goed en professioneel mogelijk voor moet worden opgeleid. Daar passen geen rituelen bij waar mensen bij worden vernederd'', aldus voorzitter Jean Debie.

Hij noemt de incidenten in Schaarsbergen zeer ernstig. ''We willen militairen ook op het hart drukken dat ze dergelijke opdrachten niet op hoeven te volgen. Je moet ook weten welke bevelen je opvolgt en dat is bij vernedering natuurlijk onzin.''