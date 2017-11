Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen man en vrouw

De 'gender gap', het verschil tussen de seksen in het nadeel van vrouwen, is groter geworden op het gebied van economische participatie, gezondheid en politieke invloed. Op het gebied van onderwijs en leerresultaten doet Nederland het juist bijzonder goed: daar hebben vrouwen evenveel kansen als mannen.

In 2006 werd de eerste lijst uitgebracht, toen stond Nederland nog twaalfde. Sindsdien is het steeds minder gegaan in Nederland. In 2016 zakte Nederland van dertien naar zestien.

Dat Nederland nog op de 32 plek staat, komt doordat het koploper is qua onderwijs. Op de lijst van gelijkheid in inkomen staat Nederland 82e.

Minister

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven stelt in een reactie op het rapport dat er werk aan de winkel is om de ongelijkheid tegen te gaan.

"Mooi dat in het onderwijs de kansen voor mannen en vrouwen gelijk zijn maar het gaat mis als ze de arbeidsmarkt betreden", aldus Van Engelshoven. "Het is inderdaad zo dat er nog altijd te veel ongelijkheid is qua inkomen. En daar is geen enkel goed argument voor te bedenken."

IJsland

IJsland, Noorwegen en Finland vormen de top drie op de lijst. Noorwegen en Finland zijn van plek gewisseld, want Finland stond vorig jaar nog tweede. De lijst kent een onverwachte nummer vier, namelijk Rwanda.

In IJsland is de stand op de ranglijst een nationale trots, volgens het World Economic Forum. De sleutel tot hun succes is dat er politieke wil is en dat er plannen zijn om gelijkheid te realiseren.