'Minder mensen pakken de fiets door drukte op fietspaden'

Dat staat in De Telegraaf, de krant baseert zich op een onderzoek van CROW-Fietsberaad in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de krant waarschuwt projectmanager Otto van Boggelen voor de drukte. "De fiets kan aan zijn eigen succes ten onder gaan."

De ergernis over drukke fietspaden is volgens de 2000 ondervraagde fietsers vooral merkbaar in grote steden. Mensen maken hierdoor vaker gebruik van het openbaar vervoer of ze pakken de auto. Sommige fietsers vertrekken expres later of rijden om, zodat de drukte wordt gemeden.

Naast elkaar

Het rijgedrag is ook een belangrijke factor voor veel mensen om niet meer te fietsen. Met zijn drieën naast elkaar fietsen blijkt een grote ergernis te zijn voor veel mensen. Ook het gebrek aan plekken om de fiets te stallen, zorgt ervoor dat mensen sneller voor de auto of het openbaar vervoer kiezen.

De Fietsersbond presenteerde donderdag een eigen onderzoek waaruit blijkt dat tweederde van alle dodelijke ongelukken met fietsers gebeurt tijdens het oversteken van een kruispunt. Gemeenten hebben daar echter veel te weinig oog voor.

Meldpunt

De bond hield een enquête onder 150 lokale afdelingen. Daarom komt de bond vandaag met een speciaal meldpunt waar fietsers gevaarlijke kruispunten in het verkeer kunnen doorgeven. "Er zijn natuurlijk cijfers over ongelukken op kruispunten, maar we willen voor een compleet beeld graag van fietsers zelf horen welk punten zij onveilig vinden", zegt directeur Saskia Kluit.

Volgens haar moet het veilig maken van kruispunten juist prioriteit krijgen van gemeenten. "Als het te druk is dan is de kans groot dat automobilisten of vrachtwagens fietsers over het hoofd zien, vaak met ernstige gevolgen", legt Kluit uit. Dat het vaak misgaat voor fietsers bij kruispunten komt door onoverzichtelijke situaties en slecht op elkaar afgestelde verkeerslichten. Ook komt het volgens de bond voor dat er gewoon te weinig verkeerslichten zijn.