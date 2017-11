Politieke crisis Sint Maarten nog niet opgelost

Minister-president William Marlin riep woensdag alle politieke leiders bijeen om te praten over een "nationale regering", maar niet zeker is of die er ook daadwerkelijk komt en wat deze precies in zou moeten houden.

Tegelijkertijd begon een vergadering van het parlement met als onderwerp een nieuwe regering te vormen met een nieuwe meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Deze vergadering is geschorst en gaat donderdag verder.

Sinds afgelopen weekend rommelt het in de regering van het eiland. Sint Maarten werd op 6 september getroffen door orkaan Irma die heel veel schade aanrichtte.

Noodfonds

Nederland wil een noodfonds oprichten om Sint Maarten te helpen bij de wederopbouw, maar stelde daar twee voorwaarden aan vast: voor 31 oktober moest de regering akkoord gaan met de oprichting van een integriteitskamer en overname van de grenscontrole door Nederland.

Minister-president Marlin weigerde daar tot afgelopen weekend mee akkoord te gaan. Daarop keerden vanuit de coalitie parlementariërs zich af van Marlins koppigheid en werd een nieuwe meerderheid gevormd die het wel eens is met de voorwaarden.

Marlin voelde zich onder druk gezet en gaf maandag per brief aan Den Haag aan dat hij akkoord gaat met de voorwaarden. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is de brief echter te vaag.

Knops wil meer duidelijkheid krijgen vanuit Sint-Maarten maar zei ook de parlementsvergadering af te wachten. Deze heeft echter niet meer duidelijkheid in de situatie gebracht. Het is de vraag of die er donderdag wel komt.