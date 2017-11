Boze buurtbewoners Venlo gaan straat op na schietpartij

Die greep met knuppels in, meldt De Limburger. De mensen zijn boos omdat Blerick de laatste maanden bij herhaling geteisterd wordt door schietpartijen.

Over de achtergrond van de schietpartij kon de politie nog niets zeggen. Burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo kondigde woensdagavond aan dat de komende dagen veel politie op straat zal zijn in Blerick. "We willen de rust terug in de wijk", aldus de burgemeester. Hij zegt wel te begrijpen dat buurtbewoners geschrokken zijn.

Scholten wil dat de politie gaat onderzoeken of er een verband bestaat met de schietpartij woensdag en enkele eerdere schietpartijen in Blerick.

Drugsbaron

De eerdere schietpartijen hadden volgens de woordvoerder van de burgemeester allemaal met drugs te maken. Of dat ook voor de dodelijke schietpartij van woensdag geldt is nog niet bekend.

De politie heeft een 21-jarige man uit Tegelen aangehouden.

Volgens dagblad De Limburger is het slachtoffer een familielid van een voormalige drugsbaron uit Venlo. De politie kan dat niet bevestigen.

Sleutelfiguren

Eind augustus werd in Blerick de 44-jarige Kemal Zengin doodgeschoten. Een verdachte is nog niet opgepakt. Op 20 oktober vielen twee gewonden bij een schietpartij aan de Sint Willebrordstraat. De daarbij betrokken 43-jarige man en 50-jarige man, beiden uit Venlo, zitten nog steeds vast.

Vrijdag overlegt de burgemeester met vertegenwoordigers van politie en justitie over hoe het geweld in Blerick bij de wortel kan worden aangepakt. Ook gaat Scholten de wijk in om met wijkvertegenwoordigers en sleutelfiguren in gesprek te gaan.