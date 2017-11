Vertraging wederopbouw Sint Maarten bij uitblijven akkoord noodfonds

Premier William Marlin van Sint Maarten had tot 1 november om in te stemmen met de voorwaarden van het wederopbouwfonds. Dat is niet gebeurd. Marlin heeft wel gereageerd, maar daaruit wordt volgens Knops niet duidelijk of hij akkoord gaat met de bepalingen.

Nederland wil dat er een integriteitskamer komt die toeziet op de uitgaven en de grensbewaking op het Caribische eiland overnemen. "Ik wil daarop een ondubbelzinnig akkoord", zegt Knops. "Er is geen tijd te verliezen."

Hij zou het ,"zeer betreuren" als er vertraging komt "maar dat is wel de consequentie" als er geen akkoord komt. Hij heeft woensdag met de gouverneur van Sint Maarten gebeld om zijn zorgen te uiten over de ontstane situatie. De gouverneur is het hoofd van de regering van het eiland.

Overleg

De Staten (parlement) van Sint Maarten overlegt woensdag nog over de toestand. De politieke situatie is onvoorspelbaar, aldus Knops. Het is niet uitgesloten dat Marlin zijn post verliest tijdens de vergadering van de Staten. Een meerderheid in de Staten wil dat het land instemt met de eisen die Nederland stelt.

Het fonds, dat enkele honderden miljoenen euro's zal bevatten, moet helpen met de wederopbouw van Sint Maarten dat zwaar getroffen is door orkaan Irma.