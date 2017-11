OM: motief fatale flatbrand Diemen was vermoedelijk oplichting

Een andere mogelijkheid is een conflict in de relationale sfeer. De derde optie is dat de brand is aangestoken om sporen van inbraak te maskeren.

Dat stelde de officier van justitie tijdens de zitting.De hoofdverdachte Gilermo I. (24) was daarbij niet aanwezig, volgens zijn advocaat niet uit desinteresse maar omdat de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld.

De brand brak uit in de nacht van 18 op 19 juli in een studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen. De 27-jarige David Swart kwam om het leven. Hij werd de dag na de brand gevonden op de twaalfde verdieping. Twee mensen, onder wie zijn vriendin, raakten zwaargewond.

Meer arrestaties

I. was de enige die woensdag voor de rechter had moeten staan. Voor de twee andere verdachten in deze zaak, een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam, kwam de zitting te vroeg, zij zijn recent pas gearresteerd. I. wordt brandstichting ten laste gelegd.

Volgens de Amsterdamse zender AT5 was de 23-jarige verdachte, Gilermo's zus Simona I., de bewoonster van de woning waar de brand werd gesticht.

Op camerabeelden zijn twee mannen te zien die brand stichten op de begane grond van de flat. De brand bleef beperkt tot één woning op de begane grond, maar de rook trok door de hele flat doordat een branddeur onklaar was geraakt en het centrale trappenhuis werkte als een schoorsteen.

Trappenhuis

Omdat de officier van dienst het trappenhuis over het hoofd had gezien, had de brandweer alleen de eerste zeven etages ontruimd.

Mogelijk wordt er nog een vierde verdachte gearresteerd, zo bleek tijdens de zitting. De volgende proformazitting staat gepland voor 18 januari. De drie verdachten worden dan tegelijk verwacht.