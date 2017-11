Straalmiddel van bedrijf Dordrecht bevatte mogelijk al langer asbest

Dat laat een woordvoerder woensdag weten. Begin vorige maand bleek dat in de grit deeltjes asbest zaten, waarna Eurogrit het spul terugriep en adviseerde het niet langer te gebruiken.

Uit voorlopig onderzoek van TNO blijkt dat het grit dat is gebruikt of nog ligt opgeslagen bij de bedrijven verwaarloosbare kleine hoeveelheden asbest bevat. "Het gaat om heel lage concentraties asbest", zegt de woordvoerder van SZW. Het hele onderzoek is naar verwachting medio november klaar.

Werkzaamheden

Eurogrit leverde onder meer aan een firma die straalwerkzaamheden verrichte bij Tata Steel in IJmuiden. Ook in het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) is asbest aangetroffen, en in Rotterdam moesten vorige maand de onderhoudswerkzaamheden aan de Willemsbrug worden stilgelegd.

Het is nog niet duidelijk of werknemers van Eurogrit en afnemers van dat bedrijf blootgesteld zijn geweest aan asbest. Hiernaar komt nog onderzoek.