Avondspits was volgens ANWB drukste van het jaar

Het ingaan van de wintertijd, waardoor het nu al donker was toen forensen naar huis reden, was een mogelijke factor.

Een woordvoerder van de ANWB noemde ook de aantrekkende economie als reden. ''En veel mensen waren gewoon aan het werk. Ze waren door hun snipperdagen heen, het was niet echt fijn weer voor uitstapjes. Het zou mij niet verbazen als het de komende tijd vaker zo is als vandaag.''

Op de A10 moest door ongelukken de rijbaan op twee plaatsen helemaal afgesloten worden voor verkeer en bij Volendam was door een ongeval de linkerrijstrook dicht, meldde de VID. Daardoor stond het op de hele A10 rondom Amsterdam vast.

Op aansluitende wegen als de A4, de A1, de A8 en de A2 zorgde dit ook voor file.

Duitsland

In Duitsland was het vandaag een officiële vrije dag en dat zorgde ervoor dat veel Duitsers dinsdagavond terugkeerden naar Duitsland na een dagje uit te hebben gehad in Nederland. "Op de A12, vanaf knooppunt Grijsoord, reed het verkeer langzaam over een lengte van twaalf kilometer in de richting van de Duitse grens. Die file staat er in de avondspits normaal gesproken nooit", vertelt een woordvoerder van de VID.

Volgens de VID was de avondspits net niet de drukste van het jaar. Op 24 mei stond er 's avonds zes kilometer meer file dan dinsdagavond. Dat de ANWB wel sprak van een recordspits komt doordat de ANWB de file op alle wegen in Nederland telt en de VID alleen rekening houdt met snelwegen en de belangrijkste provinciale wegen.