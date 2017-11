Vier jaar cel na hoger beroep voor veroorzaker dodelijk ongeval A2

Eerder kreeg Neil van der L. drie jaar cel, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en eiste zes jaar gevangenisstraf.

De rechtbank stelde eerder dat er geen sprake is van doodslag of een poging daartoe. Om die reden viel de straf lager uit dan de acht jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. Wel vond de rechter dat er sprake was van dood door schuld.

Van der L. reed twee jaar geleden met 237 kilometer per uur over de A2 en probeerde auto's te ontwijken. Nadat hij ook uitweek voor de vangrail botste hij op een auto met daarin een gezin. De vader kwam om het leven en vijf anderen raakten gewond. Twee kinderen raakten blijvend gehandicapt.

Niet geremd

Volgens het OM had de man op geen enkel moment geremd voordat het ongeluk gebeurde.

Van der L. was op het moment van de aanrijding onder invloed van drugs en hij had volgens deskundigen een psychose. De rechtbank oordeelde dat de man toerekeningsvatbaar is.

De advocaat van Van der L., Gerard Spong, zei vorig jaar dat zijn cliënt terecht niet voor doodslag is veroordeeld. "Ik vind niet dat de rechtbank kan zeggen in afwijking van de psychologen dat hij wel toerekeningsvatbaar was, omdat hij de avond voordat hij ging rijden speed had gebruikt en had moeten weten dat het zo lang doorwerkt."